В Ивацевичах водитель задним ходом сбил 87-летнюю пенсионерку

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О ДТП, которое произошло в райцентре, сообщают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла на парковке одного из торговых центров в Ивацевичах на переулке Почтовом примерно в 17.10 часов. Водитель иномарки «Опель Кадет» двигался по стоянке задним ходом, как вдруг под колесами авто оказалась 87-летняя горожанка.

Пожилую женщину с различными травмами доставили в центральную райбольницу Ивацевичей прибывшие медики. А сотрудники ГАИ, в свою очередь, зарегистрировали факт ДТП. Причина произошедшей аварии выясняется.

Известно, что управлял легковушкой 50-летний мужчина-водитель, также, как и пострадавшая пенсионерка, проживающий в районном центре.