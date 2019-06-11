Сборная Беларуси проиграла Северной Ирландии и осталась на последнем месте в группе

В матча было больше борьбы, чем игры в созидание. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У нас в четырех матчах ноль очков, Северная Ирландия возглавляет группу

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В Борисове состоялся матч квалификации к чемпионату Европы 2020 года между сборными Беларуси и Северной Ирландии

Первый тайм прошел практически без голевых моментов. Обе команды по очереди владели территориальным преимуществом, но без видимых дивидендов.

Начало второго тайма также прошло в позиционной борьбе. В 60-й минуте гости, казалось бы, начали физически сдавать. На 70-й минуте у сборной Беларуси был первый явный голевой момент: со штрафного удара от правой бровки Сергей Кисляк покатил мяч Игорю Стасевичу, но удар получился хоть и точным, но недостаточно сильным (вратарь отбил).

Северная Ирландия как и в мартовском матче ответила под занавес игры – на 86-й минуте Макнейр на левом фланге всех оставил в дураках и точно пробил в дальний угол – 0:1. Больше ничего значимого в матче не произошло.

По итогу Северная Ирландия имеет максимум очков (12), у Беларуси ноль. Так и живем.

Обе команды по очереди владели территориальным преимуществом, но без видимых дивидендов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ