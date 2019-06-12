Тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко: «Я свою работу делаю, есть цель побороться за выход на Евро»
- Была равная игра. Закономерным исходом была бы ничья. Но не хватило концентрации внимания в конце матча, - сказал Игорь Криушенко.
- Какая задача на оставшуюся часть турнира?
- Прежняя – готовиться в Лиге Наций и набирать очки.
- В свое время экс-тренер сборной Георгий Кондратьев на пресс-конференции заявил об отставке. Есть ли у вас желание о чем-то заявить?
- Я свою работу делаю. У меня есть цель – побороться за выход на Евро. Любой тренер мечтал бы об этом. Что я буду заявлять… Мы играли не с Сан-Марино…
У меня есть хороший контакт с футболистами. Результат оценивать не мне.
- Вы говорите, есть контакт с командой. Но нет результата. Чего не хватает?
- Вопрос мастерства. Даже ребята говорят, если бы такие игры были каждую неделю, то были бы готовы. Когда таких игр мало… В чемпионате одно, в тут… Разные скорости, быстрота принятия решений…
- В первом тайме не было ни одного удара в створ, даже с Германией получилось лучше. В чем дело?
- Не хватило агрессии. И достаточно хорошо сыграл соперник.
- Трибуны были полупустыми. Такое количество болельщиков – это позор или «можа так i трэба»?
- Если бы была игра в Минске, болельщиков было побольше. Все-таки будний день, неудобно ехать. Наверное, и поражение от Германии остудило пыл…