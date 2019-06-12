Тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко: «Я свою работу делаю, есть цель побороться за выход на Евро»

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- Была равная игра. Закономерным исходом была бы ничья. Но не хватило концентрации внимания в конце матча, - сказал Игорь Криушенко.

- Какая задача на оставшуюся часть турнира?

- Прежняя – готовиться в Лиге Наций и набирать очки.

- В свое время экс-тренер сборной Георгий Кондратьев на пресс-конференции заявил об отставке. Есть ли у вас желание о чем-то заявить?

- Я свою работу делаю. У меня есть цель – побороться за выход на Евро. Любой тренер мечтал бы об этом. Что я буду заявлять… Мы играли не с Сан-Марино…

У меня есть хороший контакт с футболистами. Результат оценивать не мне.

- Вы говорите, есть контакт с командой. Но нет результата. Чего не хватает?

- Вопрос мастерства. Даже ребята говорят, если бы такие игры были каждую неделю, то были бы готовы. Когда таких игр мало… В чемпионате одно, в тут… Разные скорости, быстрота принятия решений…

- В первом тайме не было ни одного удара в створ, даже с Германией получилось лучше. В чем дело?

- Не хватило агрессии. И достаточно хорошо сыграл соперник.

- Трибуны были полупустыми. Такое количество болельщиков – это позор или «можа так i трэба»?

- Если бы была игра в Минске, болельщиков было побольше. Все-таки будний день, неудобно ехать. Наверное, и поражение от Германии остудило пыл…