В Браславском районе легковушка столкнулась с МАЗом, пострадали двое детей

Грузовой и легковой автомобили столкнулись в Браславском районе, пострадали женщина и двое детей. Фото: ГАИ.

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11 июня в Браславском районе в аварии пострадали трое - женщина и двое малолетних детей. Женщина с детьми ехали в автомобиле Ford Fusion, за рулем был 40-летний мужчина. ДТП произошло около часа дня на автодороге Гирейши - Карделишки недалеко от деревни Гирейши. На узкой грунтовой дороге легковой автомобиль столкнулся с грузовиком МАЗ, которым управлял 49-летний водитель.

В аварии пострадали трое пассажиров Ford Fusion - 35-летняя женщина, четырехлетний ребенок и двухмесячный малыш. Все они госпитализированы в Браславскую центральную районную больницу.

- Детей до пяти лет нужно перевозить в легковом автомобиле с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, - напомнили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.