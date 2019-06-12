2019-06-12T09:28:56+03:00
Общество
КП Беларусь

На Гомельщине бешеный бродячий котенок заразил домашнего

С животным контактировали пятеро взрослых и ребенок
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Бешеный кот прибился к дому и заразил домашнего.Бешеный кот прибился к дому и заразил домашнего.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Изменить размер текста:

В поселке Ченки к одному из домов прибился бродячий котенок. Жильцы дома кормили его, играли с ним, а когда заметили, что котенок плохо себя чувствует, пытались его лечить своими силами. Через несколько дней котенок умер, а вскоре заболел и домашний кот.

Как рассказала «Гомельской правде» заведующая отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Сапажкова, у погибшего животного выявлено бешенство. С ним контактировали пятеро взрослых и один ребенок. Сейчас всех экстренно вакцинируют, а в поселке объявлен карантин.

С начала года на Гомельщине зарегистировано семь больных бешеных собак и десять котов. А в Лепельском районе Витебской области недавно молодого человека укусил бешеный еж.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Юноша в наушниках попал под поезд в Гомеле. Парень в реанимации
Дети просили мужчин спасти их друга, но те подумали, что это шутка. Мальчик утонул
В Могилевской области дополнительно прививают от кори взрослых до 55 лет
Под Дрогичином автомобиль врезался в столб
Виктория Азаренко: Моему сыну Лео в Минске нравится поливать газон и ловить рыбу
Воришка пытался замести следы уксусом, но для служебной собаки это оказалось подарком
В Ошмянском районе горел комбайн
Противники аккумуляторного завода в Бресте встретились с губернатором: «Надежда закрыть есть!»
В Лунинце клубничный протест: сельчане не могут сдать ягоду
В Буда-Кошелевском районе мужчина утонул, спасая мать
В Витебске ищут Золушку: девушка потеряла туфельку в день выпускных вечеров, ее нашел молодой человек
В Бресте пассажиры такси на светофоре напали на соседний автомобиль
В Браславском районе легковушка столкнулась с МАЗом, пострадали двое детей
Тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко: «Я свою работу делаю, есть цель побороться за выход на Евро»
Сборная Беларуси проиграла Северной Ирландии и осталась на последнем месте в группе
В Ивацевичах водитель задним ходом сбил 87-летнюю пенсионерку
В Лиде задержали Белого - криминального авторитета, который поссорился со своими
«Выпили вина и пошли на кладбище собирать конфеты»: в Кировском районе подростки-сироты разворотили могилы
Гомельчанин с женой обчистили кошелек 74-летней пенсионерки и накупили за ее деньги продуктов