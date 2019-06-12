На Гомельщине бешеный бродячий котенок заразил домашнего

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В поселке Ченки к одному из домов прибился бродячий котенок. Жильцы дома кормили его, играли с ним, а когда заметили, что котенок плохо себя чувствует, пытались его лечить своими силами. Через несколько дней котенок умер, а вскоре заболел и домашний кот.

Как рассказала «Гомельской правде» заведующая отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Сапажкова, у погибшего животного выявлено бешенство. С ним контактировали пятеро взрослых и один ребенок. Сейчас всех экстренно вакцинируют, а в поселке объявлен карантин.

С начала года на Гомельщине зарегистировано семь больных бешеных собак и десять котов. А в Лепельском районе Витебской области недавно молодого человека укусил бешеный еж.