2019-06-12T11:14:43+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте пассажиры такси на светофоре напали на соседний автомобиль

После того как загорелся зеленый свет, молодые люди на такси ринулись в погоню за машиной, в которую пытались вломиться
Алиса МИЕЛОФОН
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В Бресте пять человек напали на авто на светофоре. Фото: кадр из видео.В Бресте пять человек напали на авто на светофоре. Фото: кадр из видео.
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В сеть попало видео инцидента, который произошел в Бресте. На перекрестке автомобили остановились на запрещающий сигнал светофора. Из такси вышли пятеро молодых людей и подбежали к стоящей впереди машине. Они дергали за ручки дверей, стучали в окна, пытаясь открыть автомобиль.

Когда загорелся зеленый свет, мужчины вернулись в свой автомобиль и такси начало преследовать машину, в которую они пытались вломиться. Эпизоды погони сняли другие камеры видеонаблюдения, информирует Виртуальный Брест.

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