2019-06-12T11:23:43+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске ищут Золушку: девушка потеряла туфельку в день выпускных вечеров, ее нашел молодой человек

Парень несколько дней пытается отыскать девушку в сети, но никто не откликается
Наталья ПАРТОЛИНА
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Золушка, которая узнала свою туфельку, может забрать ее у принца Александра! Фото: Александр САДКОВИЧ.Золушка, которая узнала свою туфельку, может забрать ее у принца Александра! Фото: Александр САДКОВИЧ.
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В Витебске ищут девушку, которая потеряла туфельку. Не хрустальную, а черную замшевую, на высоком каблуке. Женскую босоножку молодой житель Витебска по имени Александр нашел утром после того, как отгремели выпускные балы в школах. Александр предположил, что «Золушка» - одна из выпускниц. Выложил фото туфельки в сеть.

Туфелька найдена на трамвайной остановке «Авиационная» (улица Смоленская). Особые приметы: левая, замшевая, 38-го размера и совсем новая, видимо, девушка купила обувь специально для выпускного бала.

Пока что Золушка не отозвалась, но жители Витебска внимательно следят за перипетиями поиска. Надеются, что владелица туфельки все же отыщется, и отмечают, что Александр - вполне симпатичный «принц».

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