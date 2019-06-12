В Витебске ищут Золушку: девушка потеряла туфельку в день выпускных вечеров, ее нашел молодой человек

Золушка, которая узнала свою туфельку, может забрать ее у принца Александра! Фото: Александр САДКОВИЧ.

Парень несколько дней пытается отыскать девушку в сети, но никто не откликается

Изменить размер текста: A A

В Витебске ищут девушку, которая потеряла туфельку. Не хрустальную, а черную замшевую, на высоком каблуке. Женскую босоножку молодой житель Витебска по имени Александр нашел утром после того, как отгремели выпускные балы в школах. Александр предположил, что «Золушка» - одна из выпускниц. Выложил фото туфельки в сеть.

Туфелька найдена на трамвайной остановке «Авиационная» (улица Смоленская). Особые приметы: левая, замшевая, 38-го размера и совсем новая, видимо, девушка купила обувь специально для выпускного бала.

Пока что Золушка не отозвалась, но жители Витебска внимательно следят за перипетиями поиска. Надеются, что владелица туфельки все же отыщется, и отмечают, что Александр - вполне симпатичный «принц».