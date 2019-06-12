В Буда-Кошелевском районе мужчина утонул, спасая мать

Сын с матерью шли вдоль берега водоема, и вдруг женщина оступилась и упала в воду

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В водоеме вблизи поселка Красное Знамя Буда-Кошелевского района утонул мужчина. Трагедия произошла поздно вечером, когда уже стемнело. 31-летний мужчина и его 55-летняя мать шли вместе вдоль берега водоема, и вдруг женщина оступилась и упала в воду.

- Сын помог матери выбраться из воды, но у самого выплыть на берег не получилось. Женщина обратилась за помощью к жителям одного из крайних домов поселка, те подняли тело мужчины со дна. Бригада скорой помощи, прибывшая на место, констатировала смерть сельчанина, - цитирует начальника РОВД Буда-Кошелевского райисполкома Виталия Подзеруна budakosh.by.

Погибший на воде - местный житель, работал в сельхозпредприятии «Белоруснефть-Особино». Происшествие также прокомментировали в ОСВОДе: по информации спасателей, мужчина отдыхал на берегу в компании, употреблял алкоголь.

По последним данным белорусского ОСВОДа, с начала года в республике от утопления погибли более 110 человек, в том числе 13 детей. Из общего количества утонувших в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, находилось почти 40% человек. В то же время спасено около 80 человек, из них 15 детей.

Спасатели напоминают о правилах поведения на воде: не лезть в воду нетрезвым, не купаться в запрещенных и незнакомых местах, следить за детьми у водоемов.