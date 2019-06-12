2019-06-12T13:13:44+03:00
Общество
КП Беларусь

В Лунинце клубничный протест: сельчане не могут сдать ягоду

11 июня сдатчики выбросили клубнику прямо в поле
Алиса МИЕЛОФОН
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Клубнику невозможно сдать, и сельчане выбрасывают ее. Фото: Медиа-Полесье.Клубнику невозможно сдать, и сельчане выбрасывают ее. Фото: Медиа-Полесье.
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Гора выброшенной клубники прямо в поле - такое фото публикует Медиа-Полесье. Оно сделано 11 июня вечером. Люди, которые в Лунинецком районе занимаются выращиванием клубники, не смогли сдать свой товар и устроили своеобразный протест - просто выбросили его.

За килограмм крупной сухой ягоды скупщики давали 50 копеек, но к вечеру 11 июня люди не смогли сдать ее даже по 20 копеек. Одна из сдатчиц рассказала изданию, что за два ведра отборной клубники она выручила всего семь рублей. За такие деньги не стоит даже браться за сортировку клубники, не то что за ее выращивание, жалуется женщина.

По информации издания, несколько ведер ягоды люди выбросили прямо под ноги скупщикам на рынке. Тем временем в Минске на Комаровском рынке за килограмм клубники просят до 2 до 3 рублей.

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