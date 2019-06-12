Противники аккумуляторного завода в Бресте встретились с губернатором: «Надежда закрыть есть!»

На аккумуляторный завод уже завезли оборудование, его налаживают и готовят к запуску. Фото: Оксана БРОВАЧ

Почти полтора года брестчане активно борются с заводом по производству свинцово-кислотных аккумуляторов, который готовят к запуску под Брестом

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- Надежда закрыть завод есть! Нас услышали, - с такой фразой активисты вышли после почти 3-часовой личного приема у председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса по поводу аккумуляторного завода.

На брифинге в марте глава области заявил, что завод работать не будет, если будут выявлены нарушения экологического законодательства. Противники завода изложили губернатору свою позицию, поделились фактами, которые они считают нарушениями и основанием для закрытия производства. Встреча проходила без участия журналистов, только на выходе из облисполкома активисты поделились впечатлениями.

- На мой взгляд, лед тронулся. Было озвучено, что, если данные факты подтвердятся - власти постараются это все до воскресенья узнать, проверить - у них будут все основания как минимум приостановить действие завода либо его вообще закрыть, - рассказывает один из лидеров протестной группы Александр Кабанов.

Брестчане выходят на площадь «общаться и кормить голубей» каждое воскресенье с марта прошлого года. Фото: virtualbrest.by

Брестчане протестуют против завода «АйПауэр», который построили в свободной экономической зоне в районе аэропорта, почти полтора года. Все это время около 200-300 человек каждое воскресенье собираются на площади в знак протеста. Их штрафуют, предупреждают о том, что несанкционированные массовые акции запрещены. Тем не менее, активисты настроены решительно:

- Мы будем выходить до тех пор, пока завод не закроют.

Сейчас на предприятии идут пусконаладочные работы. Завод ждет все разрешения для того, чтобы подписать акт приемки. Брестчане опасаются, что опасное производство ставит под угрозу их здоровье из-за выбросов свинца. Завод же декларирует, что будет давать около 3 кг выбросов свинца в атмосферу в год.