В Ошмянском районе горел комбайн

В Ошмянском районе во время работы в поле загорелся комбайн. Фото: МЧС.

Пока комбайнер пытался сам потушить возгорание, очевидец вызвал спасателей

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11 июня на поле недалеко от деревне Дукойни Ошмянского района загорелся кормоуборочный комбайн. Комбайнер пытался сам потушить возгорание, очевидец заметил это и вызвал спасателей.

- Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Огнем повреждено оборудование моторного отсека, отделка салона, колеса, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Причина пожара устанавливается. Предположительно, комбайн загорелся из-за короткого замыкания в моторном отсеке.