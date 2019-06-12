КП Беларусь
В Ошмянском районе горел комбайн
Пока комбайнер пытался сам потушить возгорание, очевидец вызвал спасателей
В Ошмянском районе во время работы в поле загорелся комбайн. Фото: МЧС.
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11 июня на поле недалеко от деревне Дукойни Ошмянского района загорелся кормоуборочный комбайн. Комбайнер пытался сам потушить возгорание, очевидец заметил это и вызвал спасателей.
- Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Огнем повреждено оборудование моторного отсека, отделка салона, колеса, - рассказали в пресс-службе МЧС.
Причина пожара устанавливается. Предположительно, комбайн загорелся из-за короткого замыкания в моторном отсеке.
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