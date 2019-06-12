Воришка пытался замести следы уксусом, но для служебной собаки это оказалось подарком

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На следующий день после выпускного бала 17-летний молодой человек из Витебского района ограбил магазин. Парень приехал в гости к бабушке в деревню Крынки Лиозненского района. Ночью он взломал местный магазин. Выгреб все из кассы, нашел и тайник, где хранились деньги (всего он украл 2790 рублей), набрал сигарет. Молодой человек старательно пытался замести следы - вытащил жесткий диск из системы видеонаблюдения магазина, облил помещение уксусом, а потом сжег обувь и перчатки, в который ходил на дело.

Воришка просчитался - резкий запах уксуса не сбил со следа служебную собаку, а наоборот, помог ей отыскать его следы. Молодого человека нашли, по факту кражи возбуждено уголовное дело, рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.