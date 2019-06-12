2019-06-12T13:53:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Воришка пытался замести следы уксусом, но для служебной собаки это оказалось подарком

17-летний парень пошел на дело сразу после выпускного бала
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Парень взял из магазина деньги и сигареты и облил помещение уксусом. Служебная собака была рада. Фото: УВД Витебского облисполкома.Парень взял из магазина деньги и сигареты и облил помещение уксусом. Служебная собака была рада. Фото: УВД Витебского облисполкома.
Изменить размер текста:

На следующий день после выпускного бала 17-летний молодой человек из Витебского района ограбил магазин. Парень приехал в гости к бабушке в деревню Крынки Лиозненского района. Ночью он взломал местный магазин. Выгреб все из кассы, нашел и тайник, где хранились деньги (всего он украл 2790 рублей), набрал сигарет. Молодой человек старательно пытался замести следы - вытащил жесткий диск из системы видеонаблюдения магазина, облил помещение уксусом, а потом сжег обувь и перчатки, в который ходил на дело.

Воришка просчитался - резкий запах уксуса не сбил со следа служебную собаку, а наоборот, помог ей отыскать его следы. Молодого человека нашли, по факту кражи возбуждено уголовное дело, рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Юноша в наушниках попал под поезд в Гомеле. Парень в реанимации
Дети просили мужчин спасти их друга, но те подумали, что это шутка. Мальчик утонул
В Могилевской области дополнительно прививают от кори взрослых до 55 лет
Под Дрогичином автомобиль врезался в столб
Виктория Азаренко: Моему сыну Лео в Минске нравится поливать газон и ловить рыбу
В Ошмянском районе горел комбайн
Противники аккумуляторного завода в Бресте встретились с губернатором: «Надежда закрыть есть!»
В Лунинце клубничный протест: сельчане не могут сдать ягоду
В Буда-Кошелевском районе мужчина утонул, спасая мать
В Витебске ищут Золушку: девушка потеряла туфельку в день выпускных вечеров, ее нашел молодой человек
В Бресте пассажиры такси на светофоре напали на соседний автомобиль
На Гомельщине бешеный бродячий котенок заразил домашнего
В Браславском районе легковушка столкнулась с МАЗом, пострадали двое детей
Тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко: «Я свою работу делаю, есть цель побороться за выход на Евро»
Сборная Беларуси проиграла Северной Ирландии и осталась на последнем месте в группе
В Ивацевичах водитель задним ходом сбил 87-летнюю пенсионерку
В Лиде задержали Белого - криминального авторитета, который поссорился со своими
«Выпили вина и пошли на кладбище собирать конфеты»: в Кировском районе подростки-сироты разворотили могилы
Гомельчанин с женой обчистили кошелек 74-летней пенсионерки и накупили за ее деньги продуктов