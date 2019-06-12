2019-06-12T13:52:52+03:00
Спорт
КП Беларусь

Виктория Азаренко: Моему сыну Лео в Минске нравится поливать газон и ловить рыбу

Белорусская теннисистка впервые за долгое время приехала в Беларусь летом
Владимир КРИУЛИН
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Виктория Азаренко провела мастер-класс в Минске.Виктория Азаренко провела мастер-класс в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Минске в центре тенниса прошел мастер-класс Виктории Азаренко для юных теннисистов трех основных столичных школ.

После мастер-класса Азаренко общалась со СМИ.

- Очень жарко, даже не привычно. Давно не была летом в Минске. Приятно быть дома. Хорошо, что получилась такая возможность перезарядиться, подготовиться к турнирам на траве. Сыграю турнир на Мальорке, потом Уимблдон.

Турниры на грунте получились лучше, чем в прошлом году. И психологически было легче, смогла получить удовольствие.

Я в Минск приехала вместе с Лео. Хочется, чтобы он побыл дома с родными. Ему очень нравится поливать газон, еще понравилась рыбалка.

Лео очень интересен спорт. Вчера он был со мной на тренировке, бросает мячи. У него очень хорошая координация. Еще ему нравится бейсбол и на коньках он уже стоял.

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