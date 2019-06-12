Виктория Азаренко: Моему сыну Лео в Минске нравится поливать газон и ловить рыбу
В Минске в центре тенниса прошел мастер-класс Виктории Азаренко для юных теннисистов трех основных столичных школ.
После мастер-класса Азаренко общалась со СМИ.
- Очень жарко, даже не привычно. Давно не была летом в Минске. Приятно быть дома. Хорошо, что получилась такая возможность перезарядиться, подготовиться к турнирам на траве. Сыграю турнир на Мальорке, потом Уимблдон.
Турниры на грунте получились лучше, чем в прошлом году. И психологически было легче, смогла получить удовольствие.
Я в Минск приехала вместе с Лео. Хочется, чтобы он побыл дома с родными. Ему очень нравится поливать газон, еще понравилась рыбалка.
Лео очень интересен спорт. Вчера он был со мной на тренировке, бросает мячи. У него очень хорошая координация. Еще ему нравится бейсбол и на коньках он уже стоял.
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