КП Беларусь
Под Дрогичином автомобиль врезался в столб
Водитель получил тяжелые травмы
Автомобиль врезался в столб в Дрогичинском районе. Фото: ГАИ.
Изменить размер текста:
Авария произошла вечером 11 июня. Легковой автомобиль врезался в столб в деревне Детковичи Дрогичинского района.
Около 17.40 автомобиль «Ауди 80» ехал по улице Энгельса. За рулем был 42-летний мужчина, житель деревни Деревная. Машину занесло, водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в массивный столб, сообщает mediabrest.by.
Водитель с тяжелыми травмами доставлен в Дрогичинскую центральную районную больницу. Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.
Еще больше материалов по теме: «Брест: новости»