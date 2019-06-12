2019-06-12T14:08:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Дрогичином автомобиль врезался в столб

Водитель получил тяжелые травмы
Алиса МИЕЛОФОН
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Автомобиль врезался в столб в Дрогичинском районе. Фото: ГАИ.Автомобиль врезался в столб в Дрогичинском районе. Фото: ГАИ.
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Авария произошла вечером 11 июня. Легковой автомобиль врезался в столб в деревне Детковичи Дрогичинского района.

Около 17.40 автомобиль «Ауди 80» ехал по улице Энгельса. За рулем был 42-летний мужчина, житель деревни Деревная. Машину занесло, водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в массивный столб, сообщает mediabrest.by.

Водитель с тяжелыми травмами доставлен в Дрогичинскую центральную районную больницу. Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

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