В Могилевской области дополнительно прививают от кори взрослых до 55 лет

В первую очередь прививку получат медработники и те, кто собирается выехать за границу

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Дополнительная вакцинация против кори проводится в Могилевской области, сообщает mogilevnews.by. Прививки могут сделать бесплатно все взрослые в возрасте от 18 до 55 лет.

В первую очередь прививку получат медицинские работники и те, кто собирается поехать за границу на отдых, учебу или работу.

Тем, кто собирается за границу, особенно в эпиднеблагополучные страны, рекомендуется привиться за месяц до выезда, рассказала изданию заведующая отделом эпидемиологии Могилевского областного ЦГЭиОЗ Наталья Морозова. Если человек уже болел корью и об этом есть сведения в его медицинской карточке, прививаться не нужно.

С начала года в Беларуси зарегистрировано 128 лабораторно подтвержденных случаев кори. 35 человек привезли болезнь из-за границы, а остальные заразились от них.