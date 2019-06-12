КП Беларусь
Дети просили мужчин спасти их друга, но те подумали, что это шутка. Мальчик утонул
В Бобруйске на Гусином пляже погиб подросток, его тело не найдено
На Гусином пляже практически каждый год случаются трагедии. Фото: Вечерний Бобруйск.
Изменить размер текста:
Трагедия случилась 11 июня. Как рассказывает «Вечерний Бобруйск», около 16 часов в реке Березина утонул 14-летний мальчик. Подросток отдыхал с друзьями на Гусином пляже. В какой-то момент он то ли прыгнул, то ли упал с обрыва в воду и не вынырнул. Друзья пытались найти его сами, один из них подбежал к двум мужчинам, крича, что его друг тонет. Но те решили, что подросток шутит, и прошли мимо. Отдыхавшая неподалеку женщина вызвала спасателей.
Тело мальчика ищут уже второй день. По информации издания, подросток не умел плавать. На речку он пошел с друзьями после школьного трудового лагеря.
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»