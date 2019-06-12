2019-06-12T14:54:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Дети просили мужчин спасти их друга, но те подумали, что это шутка. Мальчик утонул

В Бобруйске на Гусином пляже погиб подросток, его тело не найдено
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
На Гусином пляже практически каждый год случаются трагедии. Фото: Вечерний Бобруйск.На Гусином пляже практически каждый год случаются трагедии. Фото: Вечерний Бобруйск.
Изменить размер текста:

Трагедия случилась 11 июня. Как рассказывает «Вечерний Бобруйск», около 16 часов в реке Березина утонул 14-летний мальчик. Подросток отдыхал с друзьями на Гусином пляже. В какой-то момент он то ли прыгнул, то ли упал с обрыва в воду и не вынырнул. Друзья пытались найти его сами, один из них подбежал к двум мужчинам, крича, что его друг тонет. Но те решили, что подросток шутит, и прошли мимо. Отдыхавшая неподалеку женщина вызвала спасателей.

Тело мальчика ищут уже второй день. По информации издания, подросток не умел плавать. На речку он пошел с друзьями после школьного трудового лагеря.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Юноша в наушниках попал под поезд в Гомеле. Парень в реанимации
В Могилевской области дополнительно прививают от кори взрослых до 55 лет
Под Дрогичином автомобиль врезался в столб
Виктория Азаренко: Моему сыну Лео в Минске нравится поливать газон и ловить рыбу
Воришка пытался замести следы уксусом, но для служебной собаки это оказалось подарком
В Ошмянском районе горел комбайн
Противники аккумуляторного завода в Бресте встретились с губернатором: «Надежда закрыть есть!»
В Лунинце клубничный протест: сельчане не могут сдать ягоду
В Буда-Кошелевском районе мужчина утонул, спасая мать
В Витебске ищут Золушку: девушка потеряла туфельку в день выпускных вечеров, ее нашел молодой человек
В Бресте пассажиры такси на светофоре напали на соседний автомобиль
На Гомельщине бешеный бродячий котенок заразил домашнего
В Браславском районе легковушка столкнулась с МАЗом, пострадали двое детей
Тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко: «Я свою работу делаю, есть цель побороться за выход на Евро»
Сборная Беларуси проиграла Северной Ирландии и осталась на последнем месте в группе
В Ивацевичах водитель задним ходом сбил 87-летнюю пенсионерку
В Лиде задержали Белого - криминального авторитета, который поссорился со своими
«Выпили вина и пошли на кладбище собирать конфеты»: в Кировском районе подростки-сироты разворотили могилы
Гомельчанин с женой обчистили кошелек 74-летней пенсионерки и накупили за ее деньги продуктов