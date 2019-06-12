2019-06-12T16:04:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Юноша в наушниках попал под поезд в Гомеле. Парень в реанимации

Молодой человек пропустил один поезд и попал под другой
Алиса МИЕЛОФОН
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На железной дороге поезд сбил парня в наушниках.На железной дороге поезд сбил парня в наушниках.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В Гомеле молодой человек оказался в реанимации после того, как попал под поезд. Как сообщает belta.by со ссылкой на транспортного прокурора Гомеля Сергея Казакевича, это произошло на Моховом переезде в ночь на 12 июня в 3.45. Парень переходил через железнодорожный переезд, где был закрыт шлагбаум и работала сигнализация. Молодой человек был в наушниках.

По предварительным данным, молодой человек пропустил грузовой поезд и пошел через переезд, несмотря на то, что шлагбаум еще не открылся. Он споткнулся и упал между рельсами. В это время к переезду приближался дизельный поезд.

- Машинист подал сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Парень получил травмы головы и позвоночника, он в реанимации, - рассказал агентству Сергей Казакевич.

С начала года это уже второй случай в регионе, когда под поезд попадают люди в наушниках. В апреле в Рогачеве поезд сбил 15-летнюю школьницу. Девушка от полученных травм скончалась.

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