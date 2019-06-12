В Лиде мужчина намеренно заразил жену ВИЧ
Штраф, арест или лишение свободы - такое наказание может грозить жителю Лиды за то, что он заразил свою жену. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 157 ч. 1 УК РБ (заражение вирусом иммунодефицита человека).
Как сообщает lidanews.by со ссылкой на Лидский РОВД, 30-летний мужчина знал, что он носитель вируса иммунодефицита человека, и заразил свою жену не случайно, а намеренно.
В 2018 году жительницу Жлобина осудили за то, что она заразила мужа ВИЧ, а годом ранее в Ганцевичах женщина предстала перед судом за то, что заразила вирусом иммунодефицита двоих мужчин. Причем один из зараженных инфицировал свою жену, это обнаружилось, когда та встала на учет по беременности.
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