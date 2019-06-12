Какая плитка расширит пространство и ускорит ремонт?

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Керамическая плитка крупного формата - один из трендов современного ремонта. С каждым годом он набирает популярность во всем мире, а размеры плитки только увеличиваются. В Беларуси первым освоил выпуск модной крупноформатной плитки, конечно же, «Керамин». Буквально на днях здесь запустили в производство пять коллекций в формате 750 х 250 мм, и уже работают над тем, чтобы в скором времени предложить потребителю плитку еще большего размера - 900 х 300 мм. Для сравнения: сегодня самый ходовой размер плитки - 400 х 275 мм. И крупный формат, несомненно, позволит сэкономить время укладки плитки, не говоря об эстетическом эффекте - меньшем количестве швов.

Возможность освоить выпуск плитки крупного формата появилась с запуском на «Керамине» суперсовременной высокотехнологичной новой линии. Создавалась она по индивидуальному проекту специально для «Керамина» четырьмя итальянскими компаниями: Sacmi, System, Ricoth, Tecno Ferrari - ведущими производителями оборудования для керамической отрасли. Оборудование детально учитывает все технологические нюансы, а контроль геометрических параметров плиток и прочих показателей, определяющих качество, выходит на новый уровень.

Корреспонденту «Комсомолки» удалось увидеть своими глазами весь процесс производства плитки на этой новой линии от и до. Одновременно на линии работает всего 12 человек. Практически все процессы автоматизированы. Поэтому, как отмечают сотрудники предприятия, в 90% случаев покупатель - первый человек, который прикасается руками к выбранной им плитке.

Тренд в дизайне интерьеров - точная имитация натуральных фактур: дерево, камень, текстиль. К слову, на малых форматах добиться такого близкого к реальности эффекта было невозможно. Все впечатление искажали бы стыки между плитками. И именно большой формат создает впечатление монолитного покрытия, визуально расширяя пространство.

- На данный момент в салонах «Керамин» можно приобрести 5 коллекций нового формата: «Монако», «Сидней», «Сонора», «Шиен» и «Телари», - рассказал Сергей Бас, заместитель начальника отдела маркетинговых коммуникаций ОАО «Керамин». - При создании новой линейки дизайнеры вдохновлялись природными, архитектурными и историческими достопримечательностями и вместе с тем отталкивались от современных интерьерных веяний. Например, «Шиен» отдает должное скандинавскому дизайну с его стремлением к использованию натуральных материалов и природных текстур, предлагая керамическую плитку с фактурой древесины. А тканевые фактуры коллекции «Телари» предлагают элегантное решение для интерьеров в классическом стиле.

В 2020 году «Керамин» планирует запустить еще 5 новых коллекций формата 750 х 250 мм.

СПРАВКА «КП»

ОАО «Керамин» - одно из крупнейших в Европе предприятий по производству керамической плитки, керамогранита, изделий санитарной керамики и кирпича. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Розничная сеть предприятия в Беларуси насчитывает 22 салона. Дилерская сеть - более 600 клиентов по всему миру. Ассортимент ежегодно обновляется в среднем на 20 - 30%.

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