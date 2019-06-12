КП Беларусь
В Барановичах скоропостижно умер военнослужащий-контрактник
Во внутренних войсках мужчина служил семь лет
Военнослужащий контрактной службы скоропостижно скончался в Барановичах.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Трагедия случилась сегодня, 12 июня, в 7 часов 22 минуты. Как сообщает группа информации и общественных связей внутренних войск МВД, старший прапорщик первого стрелкового батальона войсковой части 7404 приехал на службу после выходного дня. Он зашел в раздевалку и потерял сознание. Сослуживцы вызвали скорую помощь. Медики прибыли через несколько минут, но им не удалось спасти мужчину. Он скончался в 8.30.
По факту смерти 39-летнего военнослужащего проводится проверка. Командование и личный состав внутренних войск выразили соболезнование его родным и близким, семье окажут материальную и психологическую помощь.
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