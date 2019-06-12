2019-06-12T17:41:41+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске женщина упала с высоты и разбилась насмерть

Обстоятельства трагедии выясняет Следственный комитет
Алиса МИЕЛОФОН
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Женщина погибла, упав с высоты.Женщина погибла, упав с высоты.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В белорусской столице погибла женщина. Смерть наступила в результате падения с высоты. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Илью Босько.

Информация о трагедии поступила в правоохранительные органы в среду, 12 июня. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Погибшей женщине было 38 лет.

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