КП Беларусь
В Минске женщина упала с высоты и разбилась насмерть
Обстоятельства трагедии выясняет Следственный комитет
Женщина погибла, упав с высоты.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В белорусской столице погибла женщина. Смерть наступила в результате падения с высоты. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Илью Босько.
Информация о трагедии поступила в правоохранительные органы в среду, 12 июня. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, специалисты выясняют обстоятельства случившегося.
Погибшей женщине было 38 лет.
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