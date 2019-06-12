В Молодечно парень написал от имени девушки, что она оказывает секс-услуги, и выложил ее интимное фото

Парень поссорился с девушкой, отомстил ей, а потом помирился. Но штраф все равно заплатит. Фото: Оксана БРОВАЧ

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В Молодечно молодой человек поссорился с девушкой и из мести разметил на ее страничках в соцсети объявление о том, что девушка оказывает сексуальные услуги. Эту информацию он сопроводил интимными фото девушки.

Как рассказала старший помощник прокурора Молодечненского района Алина Уткина mlyn.by, девушка не скрывала от своего молодого человека логины и пароли своих страниц в социальных сетях. Пара поссорилась, и молодой человек таким образом решил ей отомстить. Информация, не соответствующая действительности, и интимные фото девушки провисели в сети дней десять. Родственники девушки настояли на том, чтобы она обратилась в милицию.

Пока дело дошло до суда, пара помирилась. На заседание суда они пришли вместе. Девушка не требовала никакой компенсации за моральный вред. За модификацию компьютерной информации молодой человек по решению суда должен заплатить крупный штраф – 1 530 рублей.