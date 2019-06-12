В Беларуси появились «виртуальные» билеты на городские линии и электрички

Оплату можно будет осуществить также смартфоном, бесконтактной картой или другим устройством с системой NFC. Фото: clearbridgemobile.com.

Распечатывать не надо, а проверят их через устройства в пути

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Услуга электронных билетов на поезда городских линий и электрички БелЖД работает в тестовом режиме, проинформировали belta.by в пресс-службе госперевозчика. После успешной апробации «виртуальные» билеты будут в полной мере доступны примерно в августе, когда запуститься обновленный сайт БелЖД и мобильное приложение.

Как работает услуга?

– Билет до нужной остановки можно будет приобрести заблаговременно, а перед поездкой активировать его в «личном кабинете». Главное, что распечатывать электронный билет не нужно: оплату проезда контролеры проверят через спецустройства в электронном формате уже в дороге, – пояснил замначальника пассажирской службы управления БелЖД Александр Казачок.

К слову, это не единое новшество на «железке». Например, с 12 июня оплатить «городские линии» можно не только в кассе или у билетера, но и через валидатор, используя смартфон, смарт-часы, бесконтактную карту или любое другое мобильное устройство, оснащенное технологией NFC.

– Пока услуга доступна только на одном тарифном поясе: в направлениях Минск – Беларусь, Минск – Михановичи, Минск – Городище. Но к концу года валидаторы установят и на оставшихся городских линиях, – пояснил представитель БелЖД.

В последние годы железная дорога проявляет заинтересованность к современным технологиям. Так из 40 станций, расположенных вдоль путей, создана опорная сеть передачи данных, что обеспечило во всех поездах городских линий доступ к Wi-Fi. Дальнейшая цель БелЖД обеспечить беспроводной интернет в международных направлениях в вагонах локомотивной тяги.