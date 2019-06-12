«Ты мне – $750, а я тебе – полтора миллиарда»: интернет-альфонс едва не обманул молодечненку

Но женщина, как оказалось, сама «охотилась» на мошенников в сети

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На днях в РОВД Молодечно обратилась 51-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве, сообщают в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Молодечненка рассказала, что наткнулась в соцсети на жулика и поспешила сообщить о нем в милицию, чтобы оградить от афериста других доверчивых женщин.

– В интернете женщина познакомилась с иностранцем, которых сообщил, что является генералом ВС США. Аферист сказал «по секрету», что сейчас служит в Ливии, но после отставки мечтает о мирной жизни в тихой, уютной стране вдвоем с любимой. Разумеется, жить «генерал» собирался в Беларуси, а в качестве возлюбленной видел новую знакомую из Молодечно, – рассказали в пресс-службе.

Чтобы доказать искренность своих намерений «старый солдат» выслал даме сердца ящик наличности – 1,5 миллиарда долларов. Но американского посла и деньги, которые он якобы вез «задержали» на границе с Украиной. Чтобы посылку вернули, молодечненка должна была перевести таможенникам через банк всего-то 750 долларов. И вот теперь белоруска засомневалась в счастливом будущем…

– Когда женщина отказалась перевести деньги «ухажер» стал ее запугивать, мол, приедет сам и устроит скандал. Женщина заявила на него в милицию, – пояснили правоохранители.

Единственное, что удалось узнать о лже-генерале, то что IP-адрес, с которого он выходил в сеть, находится за пределами Беларуси.

В милиции просят граждан сохранять бдительность и при интернет-знакомствах не перечислять никому денег, с осторожностью сообщать свои адреса, номера банковских карт и контактные номера – иногда мошенникам нужен мизер информации, чтобы лишить вас кровно заработанных…