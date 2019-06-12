«Или платить каждый месяц, или покупая топливо»: Минфин рассказал о дорожном сборе

Дорожный сбор сохранится, вопрос только в том, в какой форме его будут платить. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Оплату дорожного сбора в Беларуси представили в двух вариантах, сообщает belta.by со слов Максим Ермоловича, министра финансов Беларуси.

Так на рассмотрения были предложены следующие способы оплаты дорсбора: или ежемесячная оплата, или включение сбора в стоимость топливных цен.

– Концепция правительства состоит в том, чтобы сохранить схему уплаты дорожного сбора за пользование дорогами и прилегающей инфраструктурой. По задумке министерства человеку будет предложен вариант, при котором он самостоятельно сможет выбрать, на какой период «купить» доступ к дорогам страны. Право выбора – месяц, два, год – планировалось предоставить пользователям, – пояснил глава Минифина.

Когда же шли обсуждения по этому вопросу появился отличный вариант – включение стоимости дорожного сбора в цену автотоплива.

– Такую концепцию так же подготовили для согласования. Конечным будет один из этих двух вариантов. В любом случае, без дорожного сбора не обойтись: это и строительство дорог, и реконструкция, и развитие инфраструктуры. Предмет обсуждений только то, в какой форме его реализуют, – заключил Ермолович.