«Или платить каждый месяц, или покупая топливо»: Минфин рассказал о дорожном сборе
Оплату дорожного сбора в Беларуси представили в двух вариантах, сообщает belta.by со слов Максим Ермоловича, министра финансов Беларуси.
Так на рассмотрения были предложены следующие способы оплаты дорсбора: или ежемесячная оплата, или включение сбора в стоимость топливных цен.
– Концепция правительства состоит в том, чтобы сохранить схему уплаты дорожного сбора за пользование дорогами и прилегающей инфраструктурой. По задумке министерства человеку будет предложен вариант, при котором он самостоятельно сможет выбрать, на какой период «купить» доступ к дорогам страны. Право выбора – месяц, два, год – планировалось предоставить пользователям, – пояснил глава Минифина.
Когда же шли обсуждения по этому вопросу появился отличный вариант – включение стоимости дорожного сбора в цену автотоплива.
– Такую концепцию так же подготовили для согласования. Конечным будет один из этих двух вариантов. В любом случае, без дорожного сбора не обойтись: это и строительство дорог, и реконструкция, и развитие инфраструктуры. Предмет обсуждений только то, в какой форме его реализуют, – заключил Ермолович.
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Карты опасных дорог!»