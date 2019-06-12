На М1 под Барановичами столкнулись КАМАЗ и микроавтобус с клубникой
О серьезной аварии, которая произошла в границах Барановичского района на автотрассе М1, сообщают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
ДТП случилось в среду, 12 июня, примерно в 15.30 часов на 249 километре международной магистрали. На автодороге микроавтобус «Фольксваген LT» груженый клубникой буквально протаранил грузовой «КАМАЗ».
– Предварительно можно сказать, что авария произошла по вине водителя «КАМАЗа», жителя Гродненщины. Разворачиваясь на трассе мужчина за рулем грузовика не уступил дорогу движущемуся в сторону столицы «Фольксвагену», из-за чего и произошло столкновение, – сообщили правохранители.
Микроавтобусом управлял 33-летний житель Дрогичинского района, который во время столкновения получил серьезные повреждения. Его доставили в ближайшую больницу.
Из-за аварии движение в направлении Бреста было ограничено. По факту ДТП проводится проверка.
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