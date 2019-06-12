Почти 30 вызовов скорой помощи поступило из-за солнечных и тепловых ударов в Беларуси

Больше других получить тепловой или солнечный удар рискуют пожилые люди и дети. Фото: pixabay.com.

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Жаркое начало лета прибавило работы и медикам. Так за неполных две недели июня бригады скорой помощи уже 27 раз выезжали на вызовы «из-за жары», сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За помощью к врачам с тепловыми и солнечными ударами обращались почти во всех областях республики. Больше всего вызовов «скорой» приходится на Гомельщину: 11 эпизодов, за ней следует Минщина – 7 вызовов, и отдельно Минск – 4, Гродненщина – 4, Брестчина – 1 вызов. Витебская и Могилевская области, где обычно прохладней, этой статистики избежали.

– Крайне необходимо в эту жаркую погоду соблюдать правила безопасного поведения на работе и отдыхе на открытом солнце, – предупреждают в пресс-службе. – Важно следить за детьми: они должны быть в головных уборах, купаться только в открытых водоемах, в предназначенных местах под надзором, с соблюдением питьевого режима.

Тепловым ударам больше всего подвержены новорожденные, дети и пожилые люди, беременные женщины. Среди главных симптомов: высокая температура – более 40 градусов, сильная жажда, отсутствие пота, сильное сердцебиение, пульсирующая головная боль и другие. При солнечном ударе ощущается головная боль и общее недомогание, слабость, могут начаться рвота и тошнота. Если вы почувствовали неприятные симптомы теплового удара либо солнечного удара, немедленно вызовите скорую помощь, так как это опасно!

Полную информацию об оказании первой помощи при тепловых и солнечных ударах можно найти на сайте Минздрава в рубрике «Справочник пациента».