Бежать трусцой, собирая мусор: в регионах ищут активистов плоггинга

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Организаторы экодвижения @plogging.belarus делают забеги плоггеров в Минске - бег трусцой одновременно со сбором мусора.

- Активно ищем инициативных людей в регионах, помимо Минска, чтобы движение набирало больше популярности. Если кто кого-то знает из таких людей по другим областям, дайте, пожалуйста, контакты, - такое сообщение появилось в региональных группах в Telegram. Уточняется, что пока речь идет о Гродно и Гомеле.

Плоггинг - это международная экологическая инициатива, суть которой заключается в сборе мусора (от швед. plokka up) по пути во время бега трусцой (от англ. jogging). Впервые плоггинг стартовал в Швеции в 2016-м, сейчас к движению присоединились более 40 стран. Команда спортивного сообщества Allride совместно с Центром экологических решений стали амбассадорами Plogga (Швеция) в Беларуси и запустили совместный проект Plogging Belarus.