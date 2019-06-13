2019-06-13T11:29:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Бежать трусцой, собирая мусор: в регионах ищут активистов плоггинга

В Минске забеги плоггеров уже проводят
Павел МИЦКЕВИЧ
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В регионах ищут активистов плоггингаВ регионах ищут активистов плоггингаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Организаторы экодвижения @plogging.belarus делают забеги плоггеров в Минске - бег трусцой одновременно со сбором мусора.

- Активно ищем инициативных людей в регионах, помимо Минска, чтобы движение набирало больше популярности. Если кто кого-то знает из таких людей по другим областям, дайте, пожалуйста, контакты, - такое сообщение появилось в региональных группах в Telegram. Уточняется, что пока речь идет о Гродно и Гомеле.

Плоггинг - это международная экологическая инициатива, суть которой заключается в сборе мусора (от швед. plokka up) по пути во время бега трусцой (от англ. jogging). Впервые плоггинг стартовал в Швеции в 2016-м, сейчас к движению присоединились более 40 стран. Команда спортивного сообщества Allride совместно с Центром экологических решений стали амбассадорами Plogga (Швеция) в Беларуси и запустили совместный проект Plogging Belarus.

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