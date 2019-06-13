В поезде Гомель - Жлобин сегодня будут делать анализ крови пассажирам, измерять давление и выписывать рецепты

В поезде будут делать анализ крови пассажирам, измерять давление и выписывать рецепты Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Информационно-образовательную акцию «Поезд здоровья» в четверг проводят специалисты Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Один из вагонов состава региональных линий эконом-класса Гомель - Жлобин, который отправится в 9.18, оборудуют как штаб - там будет мини-лаборатория со стерильными условиями.

Прямо в пути пассажиры смогут сдать кровь на сахар и холестерин, а еще - измерить давление и получить консультацию кардиолога. При необходимости врач будет выдавать рецепты.

- По ходу следования поезда специалисты, переходя из вагона в вагон, будут измерять желающим артериальное давление, рассчитывать индекс массы тела, давать рекомендации. Запланирована и мини-акция «Конфета вместо сигареты», - рассказали «Комсомолке» организаторы.

В областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья отмечают, что акция направлена на консультацию людей старшего возраста:

- Во время дачного сезона они погружаются в огородно-садовые хлопоты и зачастую не находят времени на посещение врачей. Поэтому было решено приблизить консультативную помощь таким образом. По маршруту поезда много дачных поселков. И мы надеемся, что люди с пользой проведут время в пути.

Если у специалистов останутся реактивы, делать анализы на сахар и липидный обмен они будут и на обратном пути. Но измерять давление пассажирам будут точно.

Такая акция проходит впервые. Два года назад медики уже ездили на поезде Гомель - Калинковичи, но тогда пассажирам только измеряли давление.