«Сильная жара и рачки-паразиты»: Массовая гибель рыбы произошла по вине природы

В Госинспекции рассказали, почему произошли массовые заморы на водоемах страны

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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в Беларуси массово гибнет рыба. Очевидцы находили тонны всплывшей брюхом кверху рыбы в водоемах Минской, Могилевской и Витебской областях.

И вот специалисты Госинспекции, проведя тщательные экспертизы, сообщают на своем сайте, что же стало причиной этого ЧП?

– Различные природные явления: необычайно жаркая для начала лета погода, засуха, сменяющаяся сильными ливнями, активное цветение водорослей, привели к тому, что в некоторых водоемах Беларуси погибла рыба, – пояснили в природоохранном ведомстве.

Например, из-за жаркой погоды усиливается гниения водной растительности. Эти процессы приводят к сжиганию кислорода в воде, из-за чего его уровень падает до критического.

– Ситуацию могут усугублять паразитарные инфекции. Например, к замору рыбы на водоеме недалеко от станции Койданово в Дзержинском районе привел аргулез – заболевание, вызванное рачками-паразитами. Эти рачки имеют свойство внедрятся под чешую, а затем – в тело рыб. Кроме-того, что паразиты высасывают из рыбы кровь, рана еще становится открытой для других инфекций, – рассказали в Госинспекции.

Сообщается, что ветисследования по фактам заморов продолжаются. При этом принимаются меры для минимизации последствий и контроля над ситуацией. В случаях антропогенных вмешательств, виновные будут наказаны.