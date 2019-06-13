В Жлобине пропала 7-летняя девочка

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В Жлобине ищут 7-летнего ребенка. 7-летняя Елизавета Кирейчук вечером в среду ушла из дома в 17-м микрорайоне и не вернулась.

- Местонахождение девочки неизвестно. Ее могли увести, - пишут в группе гомельского поисково-спасательного отряда «Симуран». Ночью волонтеры объявили экстренный сбор, чтобы организовать поиски ребенка. По данным на 10 часов утра 13 июня ребенок еще не найден.

Когда Лиза уходила из дома, она была одета в синее платье, темную шляпку и белые босоножки. Всех, кто узнал девочку по фото и знает что-либо о ее местонахождении либо можешь помочь волонтерам и милиции в информации, просят срочно позвонить по телефонам: (029) 2321111 (ПСО «Симуран»), 0232 704128 или 102 (милиция).