2019-06-13T11:50:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Женщина сняла деньги с найденных карт и сама сдалась милиции

Она снимала деньги с карточек на почте, чтобы не попасть на камеры видеонаблюдения в банкоматах
Павел МИЦКЕВИЧ
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Женщина сняла деньги с найденных карт и сама сдалась милиции. Фото: скриншот видео УВДЖенщина сняла деньги с найденных карт и сама сдалась милиции. Фото: скриншот видео УВД
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Интересный случай произошел в Гродно. Милиция разместила информацию о женщине и мужчине, которые рассчитывались в магазине чужой карточкой, и опубликовала видео. И вот женщина с видео сама пришла в милицию!

- История началась с того, что, прогуливаясь по улице в Гродно, довольно взрослая пара нашла сумку. Любопытство взяло верх, и они заглянули внутрь. В одном из отсеков нашли кошелек, денег было немного, но имелись еще карточки и бумажка с пин-кодами к ним, - рассказывают в УВД Гродненского облисполкома.

Пара поддалась соблазну и решила воспользоваться случаем: мужчина и женщина взяли чужие банковские карточки и пошли снимать деньги - но не в банкомат, а в различные отделения почты.

- Женщина невозмутимо передавала кассирам чужие карточки и просила их обналичить, что в итоге у нее и получилось, - добавили в милиции.

Владельцы чужих карточек приободрились временной удачей и отправились дальше совершать преступления, рассчитываясь в магазинах за покупки с чужих счетов. Милиция призвала всех, кто узнал пару на видео, позвонить в 102, и посоветовала самим же разыскиваемым прийти в милицию.

Благоразумие взяли верх. Сумка и кошелек уже возвращены владельцу, а женщина, нашедшая сумку, объяснила, что снимала деньги с карточек на почте, чтобы не попасть на камеры видеонаблюдения в банкоматах. Но спалилась на камерах магазина.

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