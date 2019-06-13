В Минске и областных центрах жара побила температурные рекорды

Изменить размер текста: A A

В среду в Минске и всех областных центрах Беларуси были побиты температурные рекорды. Такого жаркого июня еще не было! Аномальные для начала лета температуры сохраняются практически на всей территории республики, и среднесуточная температура воздуха накануне превысила норму на 10 - 12 градусов.

По данным Белгидромета, 12 июня в Минске было 32,7 градуса, в Бресте и Витебске - 33,2 градуса, в Гомеле - 33,4 градуса, в Гродно - 32,4 градуса, в Могилеве - 34,6 градуса. При этом дождей почти нет - сохраняется засуха.

В ближайшие дни жара продолжит бить рекорды. По прогнозам синоптиков, в эти выходные в дневные часы на большей части территории Беларуси максимальная температура воздуха достигнет плюс 30 - 33 градусов, а в пятницу, 14 июня, местами по югу воздух прогреется до +34 градусов.