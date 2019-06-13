2019-06-13T11:41:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пенсионер копал песочницу и нашел винтовку - она выстрелила

Магазин был пустой, но единственный патрон находился в патроннике
Павел МИЦКЕВИЧ
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Пенсионер копал песочницу и нашел винтовку - она выстрелила. Фото6 УВДПенсионер копал песочницу и нашел винтовку - она выстрелила. Фото6 УВД
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Вчера в больницу попал пенсионер из Светлогорского района. Причем с серьезным диагнозом: сквозное огнестрельное ранение, огнестрельный оскольчатый перелом нижней трети правой большеберцовой кости. «Боевое ранение» 68-летний сельчан получил в мирных условиях, но к беде привело эхо войны.

Началось все с безобидной идеи: пенсионер решил сделать песочницу для внуков в своем дворе. Копая песок, мужчина нашел покрытое ржавчиной оружие времен Второй мировой войны. Как оказалось, в его руки попала советская самозарядная винтовка системы Токарева (СВТ-40). Вместо тог, чтобы сдать находку в милицию, хозяин дома взял в руки бензорез и зачем-то стал пилить винтовку.

- В этот момент и произошел выстрел. Выяснилось, что магазин оружия был пустой, но единственный патрон находился в патроннике. К счастью, кроме пенсионера, никто не пострадал, - рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Сейчас милиция проводит проверку по факту инцидента. Назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы, а пенсионер пока находится на лечении в больнице, добавили в УВД.

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