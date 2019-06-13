В Витебске трезвая женщина рисовала на стене супермаркета половые органы и царапала автомобили

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В Витебске женщина изрисовала стены супермаркета на Московском проспекте и испортила 11 автомашин. Неприличные изображения и нецензурные слова появились на стене магазина ранним утром. Руководство супермаркета вызвало милицию. Когда вандала вычислили, оказалось, что половые органы на стене нарисовали не подростки, а 56-летняя женщина, проживающая неподалеку.

- Разрисовав стены супермаркета, женщина отправилась в свой двор и там гвоздем и маркером начала рисовать непристойные изображения и писать нецензурные слова на припаркованных автомобилях. Таким образом она повредила одиннадцать машин, принадлежащих ее соседям и жильцам расположенного рядом дома, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Ущерб от действий хулиганки составил более трех тысяч рублей. Когда женщина разрисовывала стены и царапала авто, она была трезва. Ее проверят на вменяемость.