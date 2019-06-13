Парламент проголосовал за послабления в антинаркотической статье 328

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Белорусский парламент все-таки голосовал по вопросу о поправках в антинаркотическую статью Уголовного кодекса и принял их. Это произошло 13 июня, спустя полгода после того, как должно было состояться первое голосование, однако тогда поправки были сняты с голосования. Сейчас за принятие поправок проголосовали 93 человека.

Изменения в статью 328 УК предусматривают снижение на два года нижнего предела наказаний по частям 2 и 3 этой статьи (изготовление, хранение, сбыт наркотиков в одиночку или группой лиц соответственно). Теперь суд, при вынесении приговора, может наказать виновных минимальным сроком на три года лишения свободы по части 2 статьи 328 и шестью годами по ч. 3 ст. 328.

- Снижение нижних пределов наказания не является послаблением для сбытчиков наркотиков, но позволит судам применять наказание в более широких пределах с учетом характера и степени опасности совершенного деяния, с учетом личности обвиняемого, - цитирует БелаПАН члена постоянной комиссии по национальной безопасности Александра Богдановича.

Напомним, за послабления в антинаркотической статье боролось движение матерей 328 >