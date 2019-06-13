2019-06-13T12:55:14+03:00
Политика
КП Беларусь

Зась: Причины решения об отставке были выстраданы Шуневичем

Экс-глава МВД заявил, что сидеть сложа руки не будет
Павел МИЦКЕВИЧ
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Зась рассказал об отставке ШуневичаЗась рассказал об отставке ШуневичаФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась 13 июня представил коллективу МВД нового руководителя Юрия Караева и рассказал об отставке Игоря Шуневича:

- Причины этого решения были выстраданы самим Игорем Анатольевичем, который рассказал об этом публично, достаточно честно и откровенно, - заявил Зась. - Это нормальный жизненный процесс. Жизнь идет - кто-то уходит из коллектива, новые люди приходят.

Госсекретарь заверил, что «никакого подтекста, никаких других оснований - политических, не политических - не было», пишет belta.by.

Зась поблагодарил Шуневича за работу по посту главы МВД:

- Система работы укрепилась, стала более отлаженной. И то, что в мире наша страна признана островком стабильности и безопасности, этот имидж не только поддерживался, но и укрепился.

Сам Шуневич, прощаясь с коллективом, отметил:

- Что касается меня, то, безусловно, я сидеть сложа руки не буду.

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