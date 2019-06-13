2019-06-13T13:03:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичском районе поезд сбил 80-летнюю женщину

Не смотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти женщину не удалось
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Барановичском районе поезд сбил 80-летнюю женщину. Фото: СКВ Барановичском районе поезд сбил 80-летнюю женщину. Фото: СК
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В Барановичском районе женщина смертельно травмирована поездом, сообщает Следственный комитет в Telegram. Сегодня, 13 июня, примерно в 9.25 часов 80-летняя жительница Баранович, переходя железнодорожное полотно по переходу на станции Крошин, была травмирована движущимся пассажирским поездом.

- Не смотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти женщину не удалось. В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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