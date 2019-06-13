В Беларуси приведен в исполнение еще один смертный приговор Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сначала обвиняемые были приговорены к пожизненному сроку, а при повторном рассмотрении - к высшей мере

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Смертный приговор в отношении Александра Жильникова, приговоренного к расстрелу за убийство трех человек, приведен в исполнение. В 2015 году произошло убийство мужчины и женщины в Минске. Там был любовный треугольник, и одна из женщин заказала Жильникову избиение любовника и соперницы. Но злоумышленники убили обоих, нанеся более 140 ударов ножом.

Следствие выяснило, что накануне мужчины совершили еще одно убийство - 59-летнего мужчины. Это произошло во время разбойного нападения в Колодищах, когда обвиняемые хотели похитить 10 тысяч долларов.

Расстрелян ли второй фигурант дела - Вячеслава Сухарко - пока неизвестно. Однако, как показывает практика, приговоры всем осужденным к высшей мере по одному делу приводятся в исполнение одновременно, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Сначала обвиняемые были приговорены к пожизненному сроку, а при повторном рассмотрении - к высшей мере. Среди обвиняемых была и женщина, воспитательница детского сада, - она получила 12 лет заключения. Верховный суд оставил приговоры в силе.