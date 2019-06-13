В Полоцке молодая мать шестерых детей набрала долгов на 10 тысяч и не собиралась их возвращать

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27-летнюю полочанку суд приговорил к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы за мошенничество. Женщина брала деньги в долг, не собираясь их возвращать. Мошенница - многодетная мать, у нее шестеро детей. Интересно, что два года назад ее уже судили за аналогичное преступление. Тогда суд назначил многодетной матери наказание, не связанное с лишением свободы.

- Женщина постоянно брала в долг у знакомых небольшие суммы - по пять, десять рублей, и всегда возвращала, - рассказал старший помощник прокурора Полоцкого района Игорь Головков. - Поэтому, когда она начала просить крупные суммы, ей верили и давали в долг. Деньги она просила под разными предлогами. Кому-то объясняла, что собирается приватизировать квартиру, хотя приватизировать ей было нечего, своего жилья у женщины не было, семья жила на съемной квартире. Другим рассказывала, что деньги нужны на лечение бабушки. Бабушка действительно была серьезно больна, но лечение проходила бесплатно, в государственных медучреждениях.

Одолженные деньги многодетная мать тратила на кутежи, рассказал Игорь Головков. Она могла на несколько дней уйти из дома, выпивала, ходила по увеселительным заведениям. За детьми, самому старшему из которых нет еще и семи лет, присматривали в это время соседи или родственники.

Всего полочанка обманула пять человек - четверых подруг и одного совершенно незнакомого человека, которому в интернет-переписке пообещала продать телефон. Покупатель перечислил ей деньги, а телефона так и не дождался. Некоторым кредиторам она давала расписки, но никому долги возвращать не собиралась. Но даже если бы и собиралась, не смогла бы этого сделать - пособия на детей, которое получала женщина, на возврат долгов просто бы не хватило.

Семья, кстати, не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Но, после того как женщину осудили, детей из семьи изъяли. Что с ними будет дальше, решат соответствующие службы.