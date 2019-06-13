В Жлобине продолжаются поиски 7-летней девочки - ее могла увести женщина

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В Жлобине продолжаются поиски пропавшей 7-летней девочки. Появивлись подробности: ребенка могла увести посторонняя женщина - 48-летняя Инна Рожкова. В последний раз их обеих видели вместе, когда около 19 часов вечера 12 июня девочка уходила в неизвестном направлении со двора своего дома вместе с женщиной. До настоящего времени их местонахождение не установлено, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Ранее появлялась неофициальная информация о том, что якобы женщина с девочкой голосовала на трассе, их подобрал дальнобойщик и увез в Россию. Об этом пока ничего не сообщается.

Напомним, когда Лиза уходила из дома, она была одета в синее платье, темную шляпку и белые босоножки. Всех, кто узнал девочку по фото и знает что-либо о ее местонахождении либо может помочь волонтерам и милиции в информации, просят срочно позвонить по телефонам: (029) 2321111 (ПСО «Симуран»), 0232 704128 или 102 (милиция).