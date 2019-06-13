2019-06-13T14:53:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Брестской области за надругательство над девочками из детского сада задержан педофил

40-летний мужчина ранее был судим
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Мужчину водворили в изолятор временного содержания.Мужчину водворили в изолятор временного содержания.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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По подозрению в педофилии задержан 40-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера.

Жертвами педофила стали две маленькие девочки, воспитанницы детского садика. Им 4 и 6 лет.

О подозреваемом известно, что он женат, но живет не с супругой, а с родителями.

- Он был ранее судим за кражу и покушение на убийство 40-летнего мужчины, - сообщает официальный представитель УВД Анна Иващенко.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.

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