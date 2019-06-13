Воинские части через суд взыскали ущерб с двух исполкомов за призывников, негодных к службе

Воинские части через суд взыскали ущерб с двух исполкомов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Изменить размер текста: A A

Два исполкома Витебской области проиграли суд воинским частям Минской области и должны возместить вред, причиненный государству необоснованным призывом на военную службу. В обе части были направлены призывники, которые оказались негодными к срочной службе. Поэтому по искам воинских частей Экономический суд Витебской области взыскал с Толочинского райисполкома и Витебского горисполкома ущерб в адрес военных.

Парни были призваны в армию из Витебска и Толочинского района и в процессе службы начали жаловаться на здоровье. Оба были обследованы военно-врачебной комиссией и признаны негодными. Поэтому парней пришлось уволить в запас по состоянию здоровья.

Выяснилось, что в первом случае при призыве соответствующие методики не соблюдал врач-стоматолог, а затем и его коллеги поверхностно изучили меддокументацию призывника, признав его годным. Во втором случае парня недообследовали врачи-хирурги.

С Толочинского райисполкома в пользу войсковой части суд взыскал около 1,9 тыс. рублей, с Витебского горисполкома - примерно 1,2 тыс. рублей, сообщает Витебский областной суд. Решения вступили в законную силу.