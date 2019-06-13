В Могилеве двух мужчин убило током

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В Могилеве двое мужчин смертельно травмированы током, сообщает Следственный комитет в Telegram. Сегодня, 13 июня, около 14.30 часов на неэксплуатируемой территории предприятия в Могилеве двое мужчин, 30 и 32 лет, были смертельно травмированы электрическим током. Предварительно установлено, что потерпевшие, не являвшиеся сотрудниками данного предприятия, в этот день пришли на территорию завода с целью демонтажа канализационных труб для последующей их продажи на металлолом.

- Мужчины находились в тоннеле, предназначенном для обслуживания коммуникаций, в котором они ранее самовольно провели электрический кабель. Из-за ненадлежащего использования электрооборудования они получили разряд электрического тока, от которого скончались на месте происшествия, - рассказали в СК.

В настоящий момент следователи продолжают работу на месте в целях выяснения всех обстоятельств происшествия.