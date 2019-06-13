Деревня спортсменов Европейских игр: круглосуточная охрана, 70 видеокамер, досмотр

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О мерах безопасности в Деревне спортсменов II Европейских игр рассказал заместитель начальника милиции общественной безопасности Московского РУВД Минска Дмитрий Колодинский.

– С 11 июня Деревня спортсменов принята под круглосуточную охрану. На протяжении 4 дней саперно-пиротехнические группы обследуют каждое помещение на объекте, начиная с подвалов и заканчивая чердаками. До прибытия гостей проверенные помещения будут опломбированы. Доступ на территорию обеспечивают 4 контрольно-пропускных пункта. На данный момент внутрь допускается по аккредитации только обслуживающий персонал, экстренные службы и автомобили, которые подвозят продукты питания. Все люди и транспортные средства тщательно досматриваются.

Протяженность охраняемого периметра составляет 4 километра. За прилегающей территорией наблюдает более 70 видеокамер, усилены меры дорожной безопасности, наряды ДПС приближены к объекту, - сообщает УИОС МВД

Машины разминирования. Фото: стоп-кадр видео mvd.gov.by

За прилегающей территорией наблюдает более 70 видеокамер. Фото: стоп-кадр видео mvd.gov.by

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