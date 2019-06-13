Видеофакт. Минчане на Немиге собирают деньги рассыпанные по дороге

Минчанин положил деньги в конвертах на крышу машины, забыл о них и поехал. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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«Денежный дождь» минчане наблюдали недалеко от улицы Немиги вечером 9 июня. В милицию около 20.46 часов позвонили очевидцы, рассказали, что на проезжей части валяются белорусские купюры в большом количестве, информируют в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

– За сутки удалось вычислить владельца разлетевшихся дензнаков, – проинформировали правоохранители. – О пропаже денег 33-летний минчанин узнал благодаря звонку из милиции.

Мужчина рассказал, что эти деньги он собирался вернуть в банк. Для удобства разложил купюры по четырем бумажным конвертам. Конверты положил на крышу машины и… поехал. Через пятнадцать минут улицу усыпали деньги. Всего в конвертах было без малого 11,5 тысяч белорусских рублей. Но вернули горожане в милицию только 4692 рубля.

– Если вы были участникам или очевидцем произошедшего. Или вам известна какая-либо информация об утерянных деньгах, позвоните в милицию по телефонам: 8 (025) 737-79-47 или 8 (029) 123-21-01, – сообщили в пресс-службе.