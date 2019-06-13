Курс валют в Беларуси 13 июня: доллар и евро немного подешевели
Об итогах очередных валютных торгов, которые прошли в четверг, 13 июня, сообщается на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Так специалисты БВФБ информируют, что основные валюты после торгов поменяли стоимость: доллар и евро стали дешевле, а рубль страны-соседки пошел в рост.
Если быть точнее, цена одного «зеленого» снизилась на 0,0018 белорусского рубля. И теперь за один доллар дают 2,0704 белрубля (сутками ранее было 0,0722).
Также потеряла «в весе» и европейская валюта. Ее удешевление составило 0,0098 белорусского рубля. За один евро теперь предлагают 2,391 рубля (было 2,3489).
А вот за 100 российских рублей теперь уже просят не 3,2022 белрубля (как было еще 12 июня), а на 0,0024 рубля больше – 3,2046.
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