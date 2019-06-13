В аварии с грузовиком под Солигорском пострадали четверо детей

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Авария случилась днем в среду, 12 июня. Как сообщает Следственный комитет, 39-летняя женщина за рулем автомобиля хотела выехать на трассу «Бобруйск – Глуск – Любань». Однако не обратила внимания на знак, запрещающий движение без остановке, - и столкнулась с грузовиком МАЗ. Среди пострадавших - сама водитель, ее родственница, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, а также четверо детей на заднем. Им 8, 10, 14 и 15 лет. Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.