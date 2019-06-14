2019-06-14T08:52:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Пять абитуриентов воспользовались мобильниками на ЦТ по русскому, и их выгнали

Следующее тестирование - 15 июня
Яна ПТИЧКИНА
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Пятерых абитуриентов выгнали за мобильники.Пятерых абитуриентов выгнали за мобильники.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Беларуси в разгаре вступительная кампания. Абитуриенты уже написали централизованное тестирование по белорусскому и русскому языку. Во время последнего не обошлось без происшествий: как сообщает belta.by, сразу пять абитуриентов воспользовались мобильниками. Их удалили с ЦТ. Так что стать студентами в этом году у этой пятерки не получится. Всего ЦТ по русскому языку сдавало 63 тысячи человек.

Следующий экзамен - обществоведение, он пройдет 15 июня.

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