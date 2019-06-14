В Орше из-за пожара в общежитии пришлось эвакуировать 27 человек

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Общежитие предприятия ПУП "Оршанский МКК" загорелось днем в четверг, 13 июня. Оказалось, что пожар начался в одной их комнат на третьем этаже. Как сообщает 112.by, прибывшие на место работники МЧС спасли четыре человека и эвакуировали еще 27. Из них 13 детей. К счастью, во время пожара никто не пострадал, но в комнате уничтожено имущество и закопчены стены и потолок. Точная причина возгорания пока не установлена, но, скорее всего, это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.